Лукашенко заявил, что опыт Беларуси в ядерной энергетике пригодится МАГАТЭ

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Александр Лукашенко подчеркнул, что опыт Беларуси в ядерной энергетике пригодится Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил, что Беларусь является членом Международного агентства по атомной энергии с момента образования организации. По его словам, в стране всегда придавали и придают очень серьезное значение сотрудничеству с МАГАТЭ.

"Это прежде всего объясняется тем, что мы стали ядерной державой: мы построили атомную станцию, - пояснил глава государства. - Кстати, хотел бы обратить ваше внимание - самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились, вовремя подготовили специалистов".

Очень большую помощь в этом оказали Российская Федерация и МАГАТЭ, отметил Александр Лукашенко. "Поэтому мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке планеты", - подчеркнул Президент.