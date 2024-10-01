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Лукашенко заявил, что опыт Беларуси в ядерной энергетике пригодится МАГАТЭ
Александр Лукашенко подчеркнул, что опыт Беларуси в ядерной энергетике пригодится Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает БЕЛТА.
Президент напомнил, что Беларусь является членом Международного агентства по атомной энергии с момента образования организации. По его словам, в стране всегда придавали и придают очень серьезное значение сотрудничеству с МАГАТЭ.
"Это прежде всего объясняется тем, что мы стали ядерной державой: мы построили атомную станцию, - пояснил глава государства. - Кстати, хотел бы обратить ваше внимание - самую современную и самую безопасную, надеюсь, атомную станцию в мире. И особенность наша заключается в том, что мы ее построили, образно говоря, на голом месте. У нас не было ни специалистов, ни опыта, ни знаний в эксплуатации атомной станции. Но мы этому научились, вовремя подготовили специалистов".
Очень большую помощь в этом оказали Российская Федерация и МАГАТЭ, отметил Александр Лукашенко. "Поэтому мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке планеты", - подчеркнул Президент.
МАГАТЭ - межправительственная организация в системе ООН. Она была создана в 1957 году, ее центральные учреждения находятся в Вене. Членами агентства являются 180 государств. На МАГАТЭ возложено несколько функций: оказание государствам-членам необходимой помощи и развитие научно-технического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии; содействие в обеспечении надлежащего уровня ядерной и радиационной безопасности; контроль за использованием атомной энергии исключительно в мирных целях.