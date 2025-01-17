Лукашенко заявил, что Сирия и Афганистан заинтересованы в белорусской продукции

Сирия, Афганистан и многие страны Африки выражают заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью. Это констатировал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания 17 января по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сейчас вектор внешней торговли Беларуси направлен в основном на восток. Хотя страна и не уходит окончательно от экономического взаимодействия со странами Запада. "То, что их интересует и нам выгодно, - торгуем, продаем, но не те объемы и не те деньги. Поэтому восточное направление - Российская Федерация, Китайская Народная Республика", - пояснил он.

Президент также упомянул о заинтересованности в сотрудничестве африканских государств. Но не стал называть, каких именно, чтобы "тут "соколы" не налетели на них и не начали давить". "Но десяток государств, которые с удовольствием готовы с нами сотрудничать. Нам это надо? Надо. Сможем ли мы удовлетворить их запросы? Трудно сказать, не такая у нас гигантская экономика, но будем двигаться", - отметил Александр Лукашенко.

Фото: belta.by

Президент рассказал, что порядка пяти государств, расположенных на Востоке, включая Пакистан, Индонезию и КНДР, направили Беларуси свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества.

"Сирия нам предлагает сотрудничество, просит, чтобы наши должностные лица приехали переговорить, определиться. Афганистан также заинтересован в нашей продукции. Непростая ситуация в обоих государствах", - сказал белорусский лидер.

Президент также упомянул о заинтересованности в сотрудничестве африканских государств. Но не стал называть, каких именно, чтобы "тут "соколы" не налетели на них и не начали давить". "Но десяток государств, которые с удовольствием готовы с нами сотрудничать. Нам это надо? Надо. Сможем ли мы удовлетворить их запросы? Трудно сказать, не такая у нас гигантская экономика, но будем двигаться", - отметил Александр Лукашенко.