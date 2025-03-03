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Лукашенко заявил, что в руководстве футболом нужно прекратить волокиту, а давать результат
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал прекратить волокиту в руководстве футболом, а давать результат. Это было заявлено министру спорта и туризма Сергею Ковальчуку, пишет БЕЛТА.
"Что касается спорта, я знаю - жесткий, военная подготовка и прочее. Так это неплохо. Нам и нужна жесткость", - сказал глава государства о личных качествах министра.
"Но я вам уже говорил. Вам надо эту волокиту с Шерстневым (председатель АБФФ Николай Шерстнев. - Прим. БЕЛТА) прекратить. Если Шерстнев не способен работать в этой должности, значит, будем искать другого человека. Но к разрешению вашего спора один путь - результат. Ты как спортсмен это хорошо знаешь. Есть результат - хорошо. Нет результата - плохо. Мне много тут говорили, рассказывали, но я не вижу в футболе пока результата", - подчеркнул Александр Лукашенко.