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Лукашенко заявил о необходимости ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал запретить банкам принимать платежи физлиц в пользу иностранных организаторов азартных игр. Такое поручение глава государства дал 29 мая на совещании с руководством Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Одной из тем совещания стал игорный бизнес. Александр Лукашенко отметил, что вопрос деликатный, касается этичности и безопасности.
"Во-первых, при наличии виртуальных заведений требуется страховка, чтобы не допустить участия в игре детей и недееспособных граждан. Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей. Словом, мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят. Есть опыт нашей работы по игорному бизнесу, и, исходя из этого опыта, давайте отрегулируем окончательно все правила, - сказал Президент. - Сколько мы знаем примеров, когда, допустим, (лудоман. - Прим. БЕЛТА) не может остановиться и барьеров для него нет. Набирает долги, кредиты, продает имущество. Страдает сам, семья и общество. Некоторые люди на это обращают внимание".
Глава государства заявил о необходимости ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг. "А может, и дать право членам семьи вводить запрет на игру человеку зависимому. Тем более что деньги от проигранных квартир и машин уходят иностранным организаторам азартных игр, а вот это уже принципиальный вопрос. Хотелось бы знать, как предлагается решить этот вопрос, - подчеркнул он. - Надо запретить вообще-то для начала банкам осуществлять такие переводы за пределы страны. Деньги, заработанные здесь, должны инвестироваться в страну. Это касается всех направлений работы. Прошу доложить, как в подготовленном проекте указа учитываются эти чувствительные вопросы".