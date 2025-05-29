Лукашенко заявил о необходимости ввести в игорных заведениях мораторий на игру в долг

"Во-первых, при наличии виртуальных заведений требуется страховка, чтобы не допустить участия в игре детей и недееспособных граждан. Во-вторых, такие развлечения должны быть доступны только для платежеспособных людей. Словом, мы же не первый раз уже сталкиваемся с этим вопросом, а в Беларуси все это процветает. Цветет и пахнет, как в народе говорят. Есть опыт нашей работы по игорному бизнесу, и, исходя из этого опыта, давайте отрегулируем окончательно все правила, - сказал Президент. - Сколько мы знаем примеров, когда, допустим, (лудоман. - Прим. БЕЛТА) не может остановиться и барьеров для него нет. Набирает долги, кредиты, продает имущество. Страдает сам, семья и общество. Некоторые люди на это обращают внимание".