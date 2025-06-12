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Лукашенко заявил о необходимости выработать национальную идею

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Фото БЕЛТА

Глава государства Александр Лукашенко 12 июня на совещании с руководством Администрации Президента заявил о необходимости выработать национальную идею, пишет БЕЛТА.

"Дай бог, чтобы мы, наконец, народу четко сказали не только что такое идеология, а как мы всегда говорим: вот выработать нам бы такую национальную идею, которая бы могла захватить души и сердца, разум людей", - сказал Александр Лукашенко.

совещаниеАлександр Лукашенко