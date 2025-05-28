Лукашенко ждет результатов в решении проблем в сфере транспорта и логистики в Брестской области

"Я запросил информацию по Брестской области. Все, что хорошо, то хорошо", - отметил белорусский лидер.

Вместе с тем Александр Лукашенко отдельно выделил сферу транспорта и логистики: "Что там за проблемы и какие проблемы можно в этом плане предъявить Брестской области? Меня информируют, что у тебя там не все хорошо. Льготные условия мы там предоставляли для закупки автомобилей, по-моему, их перевозчикам. Естественно, мы ждем результаты определенные".