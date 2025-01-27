Лыонг Кыонг поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента

"Вьетнам всегда внимательно следит и с удовлетворением наблюдает за успехами, которых достиг под Вашим руководством белорусский народ в деле социально-экономического развития и укрепления международных позиций страны. Вьетнам придает большое значение укреплению и развитию традиционной дружбы с Беларусью и убежден, что благодаря решимости лидеров и народов двух стран многогранное сотрудничество между Вьетнамом и Беларусью будет и впредь приносить еще больше результатов во имя общих интересов двух народов, во имя мира, стабильности и развития в регионе и мире", - говорится в поздравлении.