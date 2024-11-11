Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности

Минск уже на днях полностью переведут на артезианскую воду. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в храме на Рождество в качестве примера социальной политики в стране, сообщает БЕЛТА.

Он сообщил, что скоро откроют последние несколько десятков артезианских скважин, которые будут способствовать обеспечению Минска водой из подземных источников. "Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой", - рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб.м.

"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил Президент. И многие страны берут воду из наземных источников.