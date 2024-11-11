3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности
Минск уже на днях полностью переведут на артезианскую воду. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в храме на Рождество в качестве примера социальной политики в стране, сообщает БЕЛТА.
Он сообщил, что скоро откроют последние несколько десятков артезианских скважин, которые будут способствовать обеспечению Минска водой из подземных источников. "Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой", - рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб.м.
"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил Президент. И многие страны берут воду из наземных источников.
"Но мы это сделали. Я знаю, что это люди запомнят навсегда и будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание - это основа жизни. Не лекарства, а именно это. Воздух, вода - то, без чего люди жить не могут", - резюмировал глава государства.
Президент
Все
Президент Беларуси направил соболезнования Председателю КНР в связи с землетрясением в Тибете
Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности
Лукашенко: Не держусь за власть, сделаю все, чтобы тихо передать ее новому поколению
Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине
Политика
Все
Общество
Все
Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем и поздравил всех со светлым праздником
Как будем платить налоги в 2025 году, что изменится для бизнеса и граждан
Прошлые годы Змеи были наполнены знаковыми событиями. Чего ждать от 2025-го?
Игуменья Гавриила: Думать о том, как спасти душу, надо не только перед Рождеством Христовым
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все