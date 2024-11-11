Теперь официально - Минск переведен на водоснабжение из артезианских источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января принял участие в торжественном пуске артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, пишет БЕЛТА.

Церемония прошла на новой насосной станции "Щомыслица".

"Ну что, мы готовы исторический факт запечатлеть?" - отметил Александр Лукашенко перед пуском.

Глава государства вместе с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым и директором "Минскводоканала" Федором Римашевским повернул символический вентиль и произвел пуск артезианской воды.

Президенту доложили о проведенной работе по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников. Затем Александр Лукашенко осмотрел оборудование машинного зала насосной станции.

"Было построено 60 электрических подстанций, уложено 88 километров кабельных сетей, чтобы это все обеспечить электроэнергией, - отметил Владимир Кухарев. - Кроме того, около 40 населенных пунктов Минского и Пуховичского районов будут подключены к этой системе, чтобы тоже получать артезианскую воду".

"То, что наши специалисты умеют это делать, великое дело, - подчеркнул глава государства. - Это достижение".

Часть оборудования на станции зарубежного производства. Александр Лукашенко обратил внимание, что необходимо еще раз изучить износостойкость систем и материалов и подумать, что из этого можно производить в стране.

На станции Президент также продегустировал артезианскую воду, которая подается в квартиры минчан. "Отличная вода! Можно разливать в бутылки и продавать. Очень хорошая! Это для народа подарок, существенный подарок, как без воды жить", - заявил он.

Обращаясь к строителям и работникам "Минскводоканала", которые присутствовали на церемонии, глава государства выразил им благодарность за проделанную работу, что, по словам Президента, сравнимо с совершением подвига. Реализованный проект по обеспечению Минска артезианской водой является важнейшим для населения, обратил внимание Президент. "Наше поколение совершило действительно подвиг, обеспечив такой мегаполис в 2 млн человек чистейшей подземной водой", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам Об этом глава государства заявил во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска 5 часов назад

"Теперь водоканаловцам и нам предстоит эксплуатировать эти системы, чтобы минчане на нас не обижались по обеспечению водой. Треть добавили по объему поставки чистейшей воды - 90 скважин, 40 скважин отремонтировали, построили новейшую станцию", - отметил глава государства. Сейчас намечены планы по реализации следующих проектов - по очистке сточных вод, водоотведению и по переработке твердых бытовых отходов, мусора.

Президент обратил внимание, что в некоторых странах перерабатывается и используется вторично практически весь мусор, а в Беларуси - пока не более 40%. В скором времени глава государства намерен заслушать соответствующий доклад ответственных лиц на данную тему, ведь ранее правительству и председателям облисполкомов было поручено заниматься этим вопросом.

"Посмотрим, на что мы вышли. Но в этой начавшейся пятилетке мы закончим эти объекты. В этом году, Году благоустройства, также немало сделаем. Надо, чтобы мы все отходы перерабатывали, стекло, пластик, бумагу направляли снова в переработку. Это огромные ресурсы, огромная экономия, которая сегодня не используется", - сказал Александр Лукашенко.

"Я очень надеюсь, открывая эту станцию сегодня вместе с вами, что система будет работать без перебоев и минчане будут нам за это благодарны", - добавил Президент.

В свою очередь директор "Минскводоканала" Федор Римашевский поблагодарил главу государства за помощь и поддержку при реализации такого сложного, масштабного и, безусловно, нужного для людей проекта, как перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. В качестве символического подарка он передал Президенту капсулу с водой, добытой из артезианских скважин, пробуренных при строительстве новой насосной станции "Щомыслица".

В ответ на это Президент напомнил, что данный проект был дорогостоящим, на его реализацию потребовалось Br700 млн. В связи с чем Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость более бережного отношения ко всем ресурсам, включая воду.

"Меня больше всего беспокоит то, что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем", - сказал Александр Лукашенко. Это касается, например, отношения к лесам, земельных ресурсов и многого другого. "То же самое у нас по твердым бытовым отходам. То же самое у нас по воде", - отметил глава государства.

Например, до сих пор по стране остаются нераспаханные земли сельхозназначения, в то время как Беларусь на экспорте получает порядка 9 млрд долларов в год и дополнительные посевные площади позволят увеличить объемы выращенной продукции и, соответственно, нарастить поставки за рубеж.

Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений Такую задачу глава государства поставил 10 января во время посещения новой насосной станции "Щомыслица" 4 часа назад

Или еще один пример - отношение к воде. Многие привыкли считать этот ресурс дешевым и легкодоступным, тем более что в Беларуси пресной воды достаточно. Хотя специалисты понимают, насколько затратный и трудоемкий процесс водоснабжения, тем более когда речь идет про такой город, как Минск.

"Вы, как никто другой, понимаете, что это дорогущая вещь - пробурить скважину, поднять воду, прокачать ее, еще раз доочистить", - сказал Президент, обращаясь к работникам "Минскводоканала", присутствовавшим на церемонии. Александр Лукашенко обратил внимание, что все эти мероприятия очень дорогие и дотируются за счет бюджета Минска.

"Вы не платите за воду столько, сколько она стоит. Поэтому берегите, пожалуйста, воду, как и другие ресурсы, - подчеркнул Президент. - Бережливость всегда была присуща нашему народу. Надо сохранить эти подходы".

В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал распоряжение о реализации инвестиционного проекта. Глава государства поручил за 2022-2025 годы перевести Минск на водоснабжение из подземных артезианских источников. До сих пор Московский и Фрунзенский районы столицы, а это почти половина города, использовали воду из поверхностных источников.