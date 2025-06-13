Муравейко: Оборонно-промышленный комплекс Беларуси способен обеспечить потребности армии в БПЛА

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси способен обеспечить потребности армии в беспилотниках. Об этом заявил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе. По словам Павла Муравейко, глава государства подверг жесткой ревизии проблематику развития беспилотных авиационных комплексов в Вооруженных Силах.

"Было доложено о подходах, которые сегодня у нас существуют. Доложено о системе подготовки. Представлены комплексные мероприятия и комплексные тренажеры, на которых мы готовим современных операторов и учим управлять их беспилотными авиационными комплексами самолетного, квадрокоптерного типов и FPV-дронами. Все это было показано главе государства, и было обозначено достаточно много проблем, над которыми нам еще предстоит поработать", - отметил начальник Генерального штаба.

По его словам, сегодня в Вооруженных Силах выстроена система подготовки кадров для использования беспилотных летательных аппаратов. "Это подготовка базовых специалистов на базе Академии авиации нашей страны, где в рамках военного факультета готовят специалистов управления полетами, инженеров по эксплуатации беспилотных авиационных комплексов, операторов БЛА самолетного типа. Это своеобразная система повышения квалификации тех специалистов, которые сегодня занимаются данными вопросами в войсках. Эти мероприятия проходят у нас на регулярной основе, и мы способны обеспечивать подготовку специалистов фактически на все виды и все типы беспилотных авиационных комплексов, которые эксплуатируются в вооруженных силах", - заявил Павел Муравейко.

Кроме того, по поручению главы государства армия широко привлекает студентов к освоению БАК. На военных факультетах в 12 вузах страны созданы соответствующие классы, где планируется готовить по данному профилю более 20 тыс. студентов в год.

"Это тот потенциал, который будет востребован как в Вооруженных Силах, так и в других силовых структурах. Кроме того, активно используется имеющаяся в ДОСААФ база по проведению спортивных состязаний. Используются тренажерные классы, созданные в клубах военно-патриотического воспитания. Поэтому сегодня использование беспилотников стало достаточно массовой специализацией, и Вооруженные Силы не испытывают недостатков по подготовке тех специалистов, которые нам необходимы для руководства данным видом вооружения", - подчеркнул начальник Генерального штаба.

Более того, Вооруженные Силы активно сотрудничают с выпускниками гражданских вузов. Инженеры, техники, операторы и IT-специалисты приходят в армию, чтобы заняться любимым делом - применением беспилотных авиационных комплексов.

"Это перспективное направление в наших Вооруженных Силах, и мы его развиваем. Еще один вопрос, который очень четко поставил глава государства, - это потребности нашей армии в данных системах. Сегодня наш оборонно-промышленный комплекс способен обеспечить эти потребности. Он производит фактически всю линейку беспилотных авиационных комплексов, которые нужны в Вооруженных Сил. То, что они не могут производить, мы собираем сами, используя возможности наших подразделений. Имея таких талантливых ребят, мы можем решить те вопросы, которые перед нами стоят", - сказал Павел Муравейко.