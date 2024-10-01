Новый пул дипломатов начинает работу в Беларуси

В Беларуси обновился дипломатический пул. Работу в нашей стране начинают 9 послов - представители стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки. Сегодня дипломаты вручили верительные грамоты главе белорусского государства. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Переговоры с дипломатами - регулярные мероприятия в президентском графике. Они приходятся не только на старт миссии, но и по завершении, чтобы поблагодарить за работу и подвести итоги. Любой вариант - хорошая возможность объективно посмотреть на результаты сотрудничества.

На это раз в Минск приехали дипломаты из таких стран, как Алжир, Бурунди, Доминикана, Казахстан, Китай, Кувейт, Мавритания, Сербия и Уругвай.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

"В экономике очень важно работать над активной реализацией наших совместных проектов в сфере промышленной кооперации. У нас 11 таких проектов сейчас уже на ходу. Надеюсь, что их количество будет расти".

Рашед Хаммад Аль-Адвани, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кувейта в России и Беларуси по совместительству:

"Будем стремиться делать все возможное, чтобы увеличивать обмен товарами. Мы готовы обсуждать любое предложение белорусской стороны и через обмен визитами участвовать в конференциях, которые показывают, какие возможности есть между двумя странами".

Церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств

Церемония очень колоритная в плане дресс-кода. Дипломаты экзотичных стран нередко выбирают национальные костюмы. А в остальном много протокольных моментов: гимн, передача верительных грамот лично Президенту. Белые папки (как удостоверения) дипломаты вручают в алфавитном порядке. Причем в полной тишине, которую нарушают лишь щелчки фотокамер.

А. Лукашенко: Мирная и суверенная Беларусь у западных политиков вызывает раздражение

Во внешнеполитическом курсе Беларуси нет разворота. Мы за диалог, мирное и эффективное сотрудничество со всеми государствами, которые в этом заинтересованы. Как подчеркнул сегодня глава государства, для нас нет недружественных народов и второстепенных стран.

Президент: Беларусь проводит самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю

"Мирная, процветающая и суверенная Беларусь у отдельных западных политиков вызывает раздражение, которое перерастает в предубеждение. Они считают нормальным свое однобокое устаревшее восприятие мироустройства, где есть люди первого и второго сорта. А если кто-то не согласен с их точкой зрения, душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет, практически всю суверенную историю, - заметил Президент. - Тем не менее мы берем на себя смелость проводить самостоятельную политику, внутреннюю и внешнюю. И всегда отстаиваем свою позицию, основанную на международном праве и справедливости".

Президентские выборы в Беларуси - повод для внешних нападок

Глава государства скажет несколько слов о каждой из стран, которую представляют дипломаты, в том числе с точки зрения, как двигаться дальше в двусторонних отношениях, какие проекты могут быть наиболее перспективными. Свою миссию дипломаты начинают в интересное время - впереди в Беларуси президентские выборы. Все по классике - это очередной повод для внешних нападок. И это тоже нужно учитывать в своей работе.

Президент: Расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволим

"Эта уже кампания по нападкам на Беларусь началась, вы это знаете. Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по "свержению режима" и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые 5 лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим. Вы это увидите", - заявил белорусский лидер.

"Наших людей не нужно агитировать за Беларусь. Они понимают, что сами и есть эта Беларусь. Сильная, стабильная и независимая. Только белорусский народ вправе решать свою судьбу, нравится это кому-то или нет", - заявил Президент.

Журналисты сегодня успели пообщаться буквально со всеми дипломатами. Настроение у них очень хорошее.