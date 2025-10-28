3.70 BYN
"Очень боюсь, что это спектакль" - Лукашенко о позиции Вашингтона по Украине
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что позиция США в украинском конфликте может быть "спектаклем", направленным против России. Это заявление он сделал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает БЕЛТА.
"Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту - это разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом все больше и больше говорят. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игры здесь быть не может. Потому что, как говорит тот же Трамп, гибнет много людей. Но это разговоры", - сказал Президент.