Лукашенко - Евросоюзу: Если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит причин для того, чтобы Беларусь в нынешней ситуации защищала Евросоюз от мигрантов. Об этом он заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Как можно всерьез воспринимать требования ЕС к нам (как они выражаются, "решить проблему с мигрантами"), когда те же Брюссель и Польша с Прибалтикой демонстративно разорвали все ранее достигнутые соглашения и отказываются поддерживать простую коммуникацию даже по текущим вопросам? - сказал Президент. - Логика проста: если вы разрушили мосты, не требуйте от нас наводить переправы. Мы не будем вас защищать с петлей на шее. Санкции - это петля на шее белорусского народа, и вы от нас требуете вас защищать. Этого не будет!"

Александр Лукашенко предложил назвать хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать Европейский союз от мигрантов.

"Во-первых, в условиях всеобъемлющего санкционного давления у нас нет ни лишних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы тех, кто эти санкции ввел. Нас душат санкциями и говорят: "Защищайте нас!" - отметил белорусский лидер.

Во-вторых, вся инфраструктура, все проекты приграничного сотрудничества были в одностороннем порядке свернуты западными соседями Беларуси.