Одобрены проекты изменений в конвенции, которые позволят гражданам получать алименты в странах СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 375, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.