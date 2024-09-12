ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Одобрены проекты изменений в конвенции, которые позволят гражданам получать алименты в странах СНГ

Одобрены проекты изменений в конвенции, которые позволят гражданам получать алименты в странах СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 375, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Проектами протоколов предусматривается закрепление в конвенциях положений, позволяющих обеспечить принудительное исполнение судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в государствах - участниках СНГ.

На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочено Министерство юстиции.

Реализация вносимых проектами протоколов изменений позволит гражданам беспрепятственно получать алименты в странах СНГ.

Александр ЛукашенкоПрезидент

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все