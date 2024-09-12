3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Одобрены проекты изменений в конвенции, которые позволят гражданам получать алименты в странах СНГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 375, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты протоколов о внесении изменений в конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2002 года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Проектами протоколов предусматривается закрепление в конвенциях положений, позволяющих обеспечить принудительное исполнение судебных приказов (определений о судебном приказе) о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в государствах - участниках СНГ.
На проведение переговоров по проектам протоколов уполномочено Министерство юстиции.
Реализация вносимых проектами протоколов изменений позволит гражданам беспрепятственно получать алименты в странах СНГ.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов