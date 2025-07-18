Орденом Матери награждены 69 белорусок

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 69 жительниц Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей.



Соответствующий указ №281 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 18 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В их числе представительницы сельскохозяйственных предприятий, организаций легкой промышленности, связи, строительной отрасли, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения и домохозяйки.