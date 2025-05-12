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Партнеры и близкие друзья. Лукашенко проведет переговоры с Генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама
В майском графике Дворца Независимости действительно плотная международная повестка. Не прошло и недели, как здесь снова зарубежные гости. Еще несколько дней назад - делегация из Африки, а теперь в гости к нам партнеры Юго-Востока Азии. И не просто партнеры - близкие друзья. Вьетнам - это как раз про дружбу, проверенную временем. Нас многое связывало еще с советских времен, на подъеме наши отношения и теперь.
Что мы знаем о сегодняшнем Вьетнаме? Очевидно, это уже давно не только рисовый край (к слову, здесь выращивают порядка полутора тысяч сортов). Все чаще об этой азиатской стране говорят как об открытой экономике с наиболее высокими темпами роста (в ближайшее десятилетие ей вообще предрекают мировое лидерство по росту уровня ВВП на душу населения), а еще рекордными инвестициями. В том числе за счет грамотной инвестполитики Вьетнам сумел стать мировой швейной фабрикой, сегодня это третий мировой экспортер готовой одежды и второй в мире производитель смартфонов.
Экономические успехи, взаимодополняемость наших экономик и, что важно, крепкая политическая дружба, которой уже не одно десятилетие, предопределяют выгоды нашего сотрудничества.
За последнее время мы наблюдаем активные контакты: во Вьетнаме с визитом был и премьер-министр Беларуси, прошли переговоры на парламентском уровне, совсем недавно в Ханой летала наша правительственная делегация на уровне вице-премьера. Азия это, конечно, далеко, работать там непросто.
Но мы сумели открыть там и только там (если речь об азиатском регионе) сборочное производство грузовых машин МАЗ. Хотим заходить с ними на соседние рынки. Конкуренция большая - один соседний Китай чего стоит. Но если наращивать локализацию, использовать возможности зоны свободной торговли (она есть у Вьетнама и всего Евразийского экономического союза), шансы вырастают.
Большое логистическое плечо - это, конечно, тот еще барьер между Минском и Ханоем. Отдельные группы товаров едут в Азию 90 дней! Как сократить этот путь, найти лучшую логистику - сегодня это и есть уровень обсуждения вопросов, как и проведение расчетов за поставки в условиях санкций - это тоже серьезная препона для нас.
Наша позиция - переводить расчеты на национальные валюты. Лидеры сегодня наверняка обсудят, как мы будем развивать наше сотрудничество. Ожидается, что будет подписан ряд важных двусторонних документов.