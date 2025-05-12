Партнеры и близкие друзья. Лукашенко проведет переговоры с Генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама

В майском графике Дворца Независимости действительно плотная международная повестка. Не прошло и недели, как здесь снова зарубежные гости. Еще несколько дней назад - делегация из Африки, а теперь в гости к нам партнеры Юго-Востока Азии. И не просто партнеры - близкие друзья. Вьетнам - это как раз про дружбу, проверенную временем. Нас многое связывало еще с советских времен, на подъеме наши отношения и теперь.

Что мы знаем о сегодняшнем Вьетнаме? Очевидно, это уже давно не только рисовый край (к слову, здесь выращивают порядка полутора тысяч сортов). Все чаще об этой азиатской стране говорят как об открытой экономике с наиболее высокими темпами роста (в ближайшее десятилетие ей вообще предрекают мировое лидерство по росту уровня ВВП на душу населения), а еще рекордными инвестициями. В том числе за счет грамотной инвестполитики Вьетнам сумел стать мировой швейной фабрикой, сегодня это третий мировой экспортер готовой одежды и второй в мире производитель смартфонов.



Экономические успехи, взаимодополняемость наших экономик и, что важно, крепкая политическая дружба, которой уже не одно десятилетие, предопределяют выгоды нашего сотрудничества.

За последнее время мы наблюдаем активные контакты: во Вьетнаме с визитом был и премьер-министр Беларуси, прошли переговоры на парламентском уровне, совсем недавно в Ханой летала наша правительственная делегация на уровне вице-премьера. Азия это, конечно, далеко, работать там непросто.



Но мы сумели открыть там и только там (если речь об азиатском регионе) сборочное производство грузовых машин МАЗ. Хотим заходить с ними на соседние рынки. Конкуренция большая - один соседний Китай чего стоит. Но если наращивать локализацию, использовать возможности зоны свободной торговли (она есть у Вьетнама и всего Евразийского экономического союза), шансы вырастают.