Пасха в сердце малой родины: Президент посетил храм Николая Чудотворца и зажег свечу
Светлый праздник объединяет очень многих белорусов. Православие - самая многочисленная конфессия в нашей стране (более 4,5 млн человек). Традиции предков, вера в будущее, завершение Великого поста. Это радостный день для всех, кто верит. Президент по традиции зажигает пасхальную свечу в одной из белорусских церквей.
В этом году на Могилевщине в храме святителя Николая Чудотворца. Он почитается всеми христианскими конфессиями - молятся в надежде на чудо. Белорусам есть что хранить. Как скажет Президент, мы живем в мире и согласии, без войн и столкновений - это самое главное завоевание нашего народа.
В приходе храма святителя Николая, как и во всех православных церквях, 12 апреля много говорят о будущем. Люди приходят поздравить друг друга, помолиться за мир и свои семьи. Пасха - это ведь про вещи, которые мы иногда забываем замечать: дом, тишина, счастье, понятное завтра.
Каждую Пасху Президент бывает именно в совсем небольших храмах. Это малая родина главы государства - Шкловский район, агрогородок Евдокимовичи.
Перед храмом Президента поздравили дети и вручили подарки, глава государства в ответ подарил им пасхальные корзинки.
После того как зажег пасхальную свечу, Президент поговорил с прихожанами о важном в моменте, тем более, с земляками.
Президент признался, что поездки в родные места всегда вызывают много добрых воспоминаний о былых временах, хотя они были непростыми. "Очень тяжело было, но всегда было и будет тяжело. Такова наша жизнь, дарованная нам Господом Богом, чтобы мы не закостенели, чтобы шевелились", - отметил Александр Лукашенко.
"Должен сказать, что нам жаловаться не на что, мы живем самое главное - в мире и согласии, без войн. И это самое главное завоевание нашего народа. Прекрасно, что с нами детки, которые не плачут, не переживают", - заявил Александр Лукашенко.
К сожалению, в нашем регионе слез сейчас достаточно у соседей. И в Пасху белорусский народ молится за всех, за тех, кто западнее и восточнее Беларуси.
Президент поблагодарил прихожан за то, что они пришли на эту встречу, высказал теплые пожелания по случаю Пасхи.
Глава государства обратил внимание, что Беларусь нередко называют маленькой страной, хотя это не совсем так. "И везде живут очень хорошие и добрые люди - от Гродно до Орши. Всем чем-то надо помочь. Но я как человек деревенский считаю, что помогать надо там, где надо. Как только мы начинаем помогать там, где не надо, мы становимся другими. Не хочу в этот праздничный день говорить, какими, вы прекрасно знаете", - отметил Президент.
"Моя задача - приехать к вам в этот храм, святое место, и исполнить свое любимое действо - поставить свечку. Это самое любимое, что у меня есть, когда я прихожу в храм. Вместе с вами я это сделал", - добавил он.
"Я желаю вам здоровья. Все остальное мы найдем. Как я часто говорю, не найдем - купим не за большие деньги. А здоровья не купишь. И Бог это здоровье нам даст только тогда, когда мы сами будем стремиться иметь нормальное здоровье. Будем делать все во имя здоровья. Пусть за все ваши труды у вас будет хорошая и счастливая жизнь, особенно у ваших деток", - пожелал глава государства и сказал: "Христос Воскресе!"
Главная святыня храма Николая Чудотворца - ковчег с частицами мощей и иконы святого. Президенту подарят образ, как говорят в церкви, "намоленная" икона, которая долго находилась в храме (почти 10 лет).
"Я буду теперь просить за наших людей, глядя на эту икону, чтобы у них было добро и здоровье", - сказал глава государства.
В свою очередь Президент передал храму икону Божьей Матери "Владимирская". Она создана в святом для белорусов месте - Свято-Елисаветинском монастыре.
"Пусть она будет на память у вас", - сказал Александр Лукашенко.
Уже на выходе из храма главу государства будут ждать люди, короткое общение надолго останется в памяти.
"Спасибо. Здоровья, здоровья и хороших, добрых праздников. Всего доброго вам", - пожелал глава государства и посоветовал по всем проблемным вопросам обращаться к председателю райисполкома.
А дальше у всех обязательно семейный обед, праздничные куличи и разговоры о том, что важно.
"Просим у Бога мирного неба над головой, потому что все в Беларуси у нас есть. И дети, и внуки. И все хорошо. Осталось только молить о том, чтобы наше чистое небо оставалось таким и прежде. Все благодаря нашему Президенту", - сказала прихожанка.
Светлые пасхальные дни вперед. У православных не одна праздничная неделя. Венчания, свадьбы - все, что не совершалось в Великий пост, будет совершаться сейчас. Это время чистых мыслей, добрых дел и светлых надежд на все самое лучшее.