Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом

"Позвольте выразить вам благодарность за то, что происходит в Беларуси. Огромные перемены, не только экономические, не только благосостояние народа, но и общая атмосфера", - подчеркнул патриарх Кирилл. И добавил, что еще будучи Смоленским митрополитом в свое время он часто приезжал в Беларусь, и отметил огромные перемены, которые прошли в стране с тех пор.