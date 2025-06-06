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Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Президента Беларуси Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, сообщает БЕЛТА.
Как отметил патриарх Кирилл, орден вручен за вклад в развитие отношений государства и церкви.
"Позвольте выразить вам благодарность за то, что происходит в Беларуси. Огромные перемены, не только экономические, не только благосостояние народа, но и общая атмосфера", - подчеркнул патриарх Кирилл. И добавил, что еще будучи Смоленским митрополитом в свое время он часто приезжал в Беларусь, и отметил огромные перемены, которые прошли в стране с тех пор.
Орден Святого благоверного князя Даниила Московского учрежден в декабре 1988 года к 1000-летию крещения Руси. Орденом награждают за заслуги в отношении духовной жизни.
"Многие вещи были результатом вашего творческого воображения - какими должны быть страна, народ, город. Это все действительно реализуется во благо Беларуси", - сказал патриарх.
Также он поблагодарил Александра Лукашенко и весь белорусский народ за поистине братские отношения между народами Беларуси и России, дружбу и взаимопомощь.