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Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Президента Беларуси Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I степени, сообщает БЕЛТА.

Как отметил патриарх Кирилл, орден вручен за вклад в развитие отношений государства и церкви. 

"Позвольте выразить вам благодарность за то, что происходит в Беларуси. Огромные перемены, не только экономические, не только благосостояние народа, но и общая атмосфера", - подчеркнул патриарх Кирилл. И добавил, что еще будучи Смоленским митрополитом в свое время он часто приезжал в Беларусь, и отметил огромные перемены, которые прошли в стране с тех пор.

Орден Святого благоверного князя Даниила Московского учрежден в декабре 1988 года к 1000-летию крещения Руси. Орденом награждают за заслуги в отношении духовной жизни.

"Многие вещи были результатом вашего творческого воображения - какими должны быть страна, народ, город. Это все действительно реализуется во благо Беларуси", - сказал патриарх. 

Также он поблагодарил Александра Лукашенко и весь белорусский народ за поистине братские отношения между народами Беларуси и России, дружбу и взаимопомощь. 

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