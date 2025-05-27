Петкевич назначили председателем госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 мая подписал указ № 219, которым внесены изменения в состав государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.