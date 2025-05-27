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Петкевич назначили председателем госкомиссии по контролю за проведением вступительной кампании
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 мая подписал указ № 219, которым внесены изменения в состав государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
С учетом кадровых решений, принятых главой государства 22 мая 2025 года, председателем данной комиссии назначена Наталья Петкевич - заместитель премьер-министра Беларуси, курирующий вопросы социальной сферы.