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По поручению Лукашенко МЧС Беларуси готово к действиям для оказания помощи Мьянме
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По поручению главы государства Александра Лукашенко республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС приведен к готовности реагировать для ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в Мьянме. Об этом сообщает БЕЛТА.