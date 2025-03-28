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По поручению Лукашенко МЧС Беларуси готово к действиям для оказания помощи Мьянме

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По поручению главы государства Александра Лукашенко республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС приведен к готовности реагировать для ликвидации последствий землетрясения, которое произошло в Мьянме. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр ЛукашенкоМьянма