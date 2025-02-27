По указу Президента Беларуси 45 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград

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Государственных наград удостоены 45 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ № 79 подписал 27 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решимость, проявленные при спасении людей во время пожара, заслуги в воинской службе, охране государственной границы, борьбе с преступностью, значительный личный вклад в реализацию социально-экономической политики, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, производство сельскохозяйственной техники и высокотехнологичных оптико-электронных изделий, развитие ветеранского движения, гражданской авиации, агропромышленного комплекса, тракторостроения, промышленности, строительства, торговли и общественного питания, отличные достижения в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Ордена Отечества III степени удостоен председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев, ордена "За службу Родине" III степени - заместитель председателя Следственного комитета Анатолий Васильев и начальник 21-го погранотряда пограничной службы Сергей Савчук, ордена Почета - председатель витебской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Сергей Ольсевич.

Начальник управления Государственного пограничного комитета Павел Руто награжден медалью "За отличие в воинской службе", заместитель начальника отдела управления 14-го погранотряда пограничной службы Иван Сержанов - медалью "За отличие в охране государственной границы".

Пятерым сотрудникам МЧС присвоены медали "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций": начальнику дежурной смены, старшему инструктору-спасателю и старшему инструктору по вождению пожарной машины аварийно-спасательной части №1 витебского городского отдела по ЧС Дмитрию Полинскому, Сергею Толкачеву и Василию Духновскому, а также заместителю начальника штаба ликвидации ЧС центра оперативного управления Витебского областного управления МЧС Максиму Маковскому и начальнику пинского центра Республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" МЧС Андрею Козлову.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". Среди них - директор центра селекции и генетики по Кореличскому району Гродненского племпредприятия Галина Карп, фрезеровщик инструментального корпуса Гомельского завода литья и нормалей Владимир Лутков и тренер-преподаватель по самбо Городского центра олимпийского резерва единоборств Сергей Скомаровский.

Медалью Франциска Скорины отмечены заслуги генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Екатерины Дуловой, ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Натальи Карчевской, художника-реставратора отдела научно-фондовой работы Витебского областного краеведческого музея Юрия Кегелева и заместителя начальника отдела управления Государственного пограничного комитета Геннадия Зыкуна.