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"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена
Президент Беларуси Александр Лукашенко после торжественной церемонии открытия нового участка Минского метрополитена отправился осмотреть новые станции, информирует БЕЛТА.
"Поехали!" - сказал он, махнув рукой перед заходом в поезд.
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