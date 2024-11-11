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"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена

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Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко после торжественной церемонии открытия нового участка Минского метрополитена отправился осмотреть новые станции, информирует БЕЛТА.

"Поехали!" - сказал он, махнув рукой перед заходом в поезд.

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