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Премьер-министр Таиланда поздравила Президента Беларуси с победой на выборах
В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от премьер-министра Королевства Таиланд Пхетхонгтхан Чинават. Об этом сообщает БЕЛТА.
"От имени правительства и народа Королевства Таиланд имею честь выразить Вашему Превосходительству мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Республики Беларусь. Я искренне надеюсь, что при Вашем непосредственном участии Таиланд и Беларусь будут и далее укреплять двусторонние отношения и откроют новые возможности для сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравлении.
Пхетхонгтхан Чинават передала Александру Лукашенко самые добрые пожелания крепкого здоровья, а Беларуси - дальнейшего процветания и развития.