Президент Беларуси будет председательствовать на саммите ЕАЭС в Минске

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета и IV Евразийский экономический форум (ЕЭФ) пройдет в Минске 26 и 27 июня. Мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко будет председательствовать на саммите ЕАЭС, а также вместе с другими главами государств примет участие в заседании пленарной сессии форума. На мероприятиях запланировано присутствие представительных делегаций из нескольких десятков стран.

Евразийский экономический форум начнет свою работу 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра. Президент Беларуси примет участие в пленарной сессии на тему "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Всего в программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.