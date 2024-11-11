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Президент Беларуси: Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства
Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА.
"Именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей. А истина проста: в основе любой человеческой деятельности лежат духовность и нравственность (как я часто говорю, справедливость) - живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. Они - основа единства нации, которая знает свою историю, чтит наследие предков и заботится о будущем. Основа того, что определяет характер народа. Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко поздравил лауреатов премий. "Благодаря таким людям, как вы, патриотам, созидателям, наша родная Беларусь остается островком мира, спокойствия, человеколюбия и милосердия", - подчеркнул он.
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