Президент Беларуси: Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства

Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА .

"Именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей. А истина проста: в основе любой человеческой деятельности лежат духовность и нравственность (как я часто говорю, справедливость) - живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. Они - основа единства нации, которая знает свою историю, чтит наследие предков и заботится о будущем. Основа того, что определяет характер народа. Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства", - заявил глава государства.