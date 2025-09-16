Президент Беларуси накануне Дня народного единства вручит госнаграды

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ea5768-2799-4f12-a4b6-89faa8c38107/conversions/6913ae20-1932-451d-b9f9-19ea0efefc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ea5768-2799-4f12-a4b6-89faa8c38107/conversions/6913ae20-1932-451d-b9f9-19ea0efefc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ea5768-2799-4f12-a4b6-89faa8c38107/conversions/6913ae20-1932-451d-b9f9-19ea0efefc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61ea5768-2799-4f12-a4b6-89faa8c38107/conversions/6913ae20-1932-451d-b9f9-19ea0efefc92-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручит государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония проходит во Дворце Независимости накануне Дня народного единства, сообщила БЕЛТА.

Чествование соотечественников, внесших значительный вклад в развитие страны, в укрепление ее суверенитета и обороноспособности, в канун важного праздника уже стало традиционным. По сути, этот день стал краеугольным камнем сплоченности и единства нации и наряду с Днем Победы и Днем Независимости, несомненно, стоит в ряду главных государственных праздников Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко.

"С высоты прошедших десятилетий день 17 сентября 1939 года, когда была стерта искусственная позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости (так оно и было). И как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что эстафета поколений символично продолжается, когда в торжественной обстановке получают заслуженные государственные награды работники промышленности, строители, труженики села, военные, правоохранители, деятели культуры, спортсмены - все труженики, которые каждый день созидают жизнь в стране. Таким образом укрепляется связь времен и единство людей.

Среди награжденных Президент особо приветствовал аграриев, которые завершают сельскохозяйственный год с очень достойным результатом.

Высоких государственных наград и званий удостоены также ученые, педагоги, юристы, артисты. "Трудно переоценить ваш вклад в сохранение нравственных ценностей, культурных традиций, воспитание подрастающего поколения", - обратился к участникам церемонии Александр Лукашенко.

Особые слова благодарности глава государства адресовал людям в погонах - военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые стоят на страже суверенитета, мира и общественного согласия и без участия которых никакой созидательный труд просто невозможен.

Фото: belta.by

Поздравляя всех с заслуженными наградами, Президент подчеркнул: "Вы делаете нашу жизнь безопасной, удобной и комфортной". Александр Лукашенко поблагодарил их за работу, преданность профессии и родной Беларуси, а также поздравил с Днем народного единства, пожелав здоровья, мира, добра и новых свершений на благо Отечества.

Глава государства вручил орден Отечества II степени генеральному директору государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии - директору Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа Александру Ильющенко, орден Отечества III степени - Александру Турчину (этой награды нынешний премьер-министр был удостоен 11 декабря 2024 года согласно указу №462, когда занимал пост председателя Минского облисполкома).

Ордена Почета удостоены начальник юридического управления Управления делами Президента Беларуси Елена Лебедева, председатель Гродненского райисполкома Валерий Хелский, прокурор Гродненской области Александр Жуков и профессор кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Марьян Пристром. Орденом Франциска Скорины награжден артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии Игорь Оловников.

Медали "За спасенную жизнь" глава государства вручил начальнику второго отдела управления штаба вооружения Министерства обороны Андрею Жлукте и пенсионеру Виталию Горожанкину.

Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена почетных званий. Звание "Народный учитель" присвоено учителю математики гимназии №1 г.Лида Альфреду Ладыко, "Заслуженный работник образования" - первому проректору Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлане Коптевой и директору Лицея межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" имени Л.Е.Маневича Георгию Голикову. Заслуженным деятелем наук стал профессор кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Станислав Князев.

Артист симфонического оркестра - ведущий мастер сцены заслуженного коллектива Республики Беларусь "Гродненская капелла" Татьяна Сухоцкая удостоена почетного звания "Заслуженный артист".

Звания "Заслуженный архитектор" удостоена главный ландшафтный архитектор ландшафтно-экологического отдела предприятия "Минскпроект" Анна Аксенова, "Заслуженный мастер спорта" - спортсмены-инструкторы национальной команды Беларуси по плаванию Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.