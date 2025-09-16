3.64 BYN
Президент Беларуси накануне Дня народного единства вручит госнаграды
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручит государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония проходит во Дворце Независимости накануне Дня народного единства, сообщила БЕЛТА.
Чествование соотечественников, внесших значительный вклад в развитие страны, в укрепление ее суверенитета и обороноспособности, в канун важного праздника уже стало традиционным. По сути, этот день стал краеугольным камнем сплоченности и единства нации и наряду с Днем Победы и Днем Независимости, несомненно, стоит в ряду главных государственных праздников Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко.
"С высоты прошедших десятилетий день 17 сентября 1939 года, когда была стерта искусственная позорная граница между Западной и Восточной Белоруссией, воспринимается как акт восстановления исторической справедливости (так оно и было). И как один из поворотных моментов в летописи белорусской государственности, который прочно связал незримой нитью эпохи и поколения", - заявил Президент.
Александр Лукашенко отметил, что эстафета поколений символично продолжается, когда в торжественной обстановке получают заслуженные государственные награды работники промышленности, строители, труженики села, военные, правоохранители, деятели культуры, спортсмены - все труженики, которые каждый день созидают жизнь в стране. Таким образом укрепляется связь времен и единство людей.
Среди награжденных Президент особо приветствовал аграриев, которые завершают сельскохозяйственный год с очень достойным результатом.
Высоких государственных наград и званий удостоены также ученые, педагоги, юристы, артисты. "Трудно переоценить ваш вклад в сохранение нравственных ценностей, культурных традиций, воспитание подрастающего поколения", - обратился к участникам церемонии Александр Лукашенко.
Особые слова благодарности глава государства адресовал людям в погонах - военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые стоят на страже суверенитета, мира и общественного согласия и без участия которых никакой созидательный труд просто невозможен.
Поздравляя всех с заслуженными наградами, Президент подчеркнул: "Вы делаете нашу жизнь безопасной, удобной и комфортной". Александр Лукашенко поблагодарил их за работу, преданность профессии и родной Беларуси, а также поздравил с Днем народного единства, пожелав здоровья, мира, добра и новых свершений на благо Отечества.
Глава государства вручил орден Отечества II степени генеральному директору государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии - директору Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа Александру Ильющенко, орден Отечества III степени - Александру Турчину (этой награды нынешний премьер-министр был удостоен 11 декабря 2024 года согласно указу №462, когда занимал пост председателя Минского облисполкома).
Ордена Почета удостоены начальник юридического управления Управления делами Президента Беларуси Елена Лебедева, председатель Гродненского райисполкома Валерий Хелский, прокурор Гродненской области Александр Жуков и профессор кафедры терапии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Марьян Пристром. Орденом Франциска Скорины награжден артист-солист-инструменталист, ведущий мастер сцены Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии Игорь Оловников.
Медали "За спасенную жизнь" глава государства вручил начальнику второго отдела управления штаба вооружения Министерства обороны Андрею Жлукте и пенсионеру Виталию Горожанкину.
Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена почетных званий. Звание "Народный учитель" присвоено учителю математики гимназии №1 г.Лида Альфреду Ладыко, "Заслуженный работник образования" - первому проректору Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлане Коптевой и директору Лицея межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" имени Л.Е.Маневича Георгию Голикову. Заслуженным деятелем наук стал профессор кафедры государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь Станислав Князев.
Артист симфонического оркестра - ведущий мастер сцены заслуженного коллектива Республики Беларусь "Гродненская капелла" Татьяна Сухоцкая удостоена почетного звания "Заслуженный артист".
Звания "Заслуженный архитектор" удостоена главный ландшафтный архитектор ландшафтно-экологического отдела предприятия "Минскпроект" Анна Аксенова, "Заслуженный мастер спорта" - спортсмены-инструкторы национальной команды Беларуси по плаванию Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович.
Директор ОАО "Гамма вкуса" Надежда Пальчинская и производитель конфет ОАО "Коммунарка" Елена Радюк стали заслуженными работниками промышленности, гендиректор ОАО "Гроднохлебпром" Виктор Леонович и директор ОАО "Демброво" Александр Тула - заслуженными работниками сельского хозяйства, директор Кличевского лесхоза Владимир Косенков - заслуженным лесоводом, гендиректор ОАО "Стройтрест №1" Владимир Бублик, руководитель проектов по строительству и ремонту транспортных объектов ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Владимир Колесень и начальник государственного унитарного строительного предприятия "Пружанская ПМК-21" Василий Лукьянчук - заслуженными строителями.