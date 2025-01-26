Президент Беларуси: Оступившихся надо не увольнять, а давать им шанс

Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 26 января в Минске прокомментировал случаи увольнения за участие в беспорядках 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель одного из зарубежных СМИ поинтересовался, действительно ли в Беларуси есть такая проблема с нарушением прав человека, как увольнение работников за участие в беспорядках в 2020 году.

Президент обратил внимание, что участие в беспорядках это и есть не что иное, как нарушение прав других граждан, а также и норм Уголовного кодекса. Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что некоторые перегибы допускались со стороны тех, кто разбирался с последствиями беспорядков 2020 года. "Такая информация до меня доходит. Я тогда даю всем команду, говорю: "Ребята, вы его выкинули на улицу, уволили. Но они же не плохие специалисты, поняли, осознали. Зачем вы настаиваете на увольнении?" - рассказал Президент.

"Мы эту ситуацию переломили", - заметил Александр Лукашенко, добавив, что этот вопрос в обществе сейчас не стоит остро. "Этого в Беларуси уже нет. Но было: когда где-то оступился человек - уволить его. Не надо его увольнять. Надо дать человеку шанс. Я не говорю: простить. Ему надо дать шанс", - добавил глава государства. По его словам, большинство из тех, кто оступился в 2020 году, осознали свою неправоту, раскаялись.