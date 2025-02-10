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Президент Беларуси подписал указ о присвоении генеральских званий
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указы о присвоении специальных, воинских и персонального званий, а также классного чина. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Очередные специальные звания генерал-майора юстиции присвоены полковникам юстиции Владимиру Шишко и Евгению Архирееву.
Полковникам Дмитрию Битному, Игорю Гутнику, Вадиму Романиву, Виталию Шестаку и Сергею Фролову присвоены очередные воинские звания генерал-майора.
Начальнику Брестской таможни Сергею Якуте присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга, прокурору Могилевской области Валерию Куликовичу - классный чин государственного советника юстиции 3 класса.