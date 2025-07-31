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Президент Беларуси поручил правительству выработать критерии оценки зарубежных командировок
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству выработать критерии оценки зарубежных командировок. Соответствующее поручение глава государства дал во время совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.
Глава государства предупредил участников совещания о недопустимости "туристических командировок". Любая командировка должна быть обоснована и приносить практический результат.
"Мы вернулись к тому, что было в девяностые годы. По всему миру разъезжали как туристы. Мне пришлось вернуться к этой проблеме тогда и пресечь всякие ненужные командировки. Администрацией Президента поручено капитальнейшим образом взять эту проблему", - подчеркнул Лукашенко.
Президент отметил, что из командировки следует привезти конкретные предложения, как минимум по одному или двум экономическим вопросам. Тем более по каждой стране есть перечень конкретных экономических задач и инвестпроектов. "Эта база должна быть в МИД. Ее нужно пересмотреть, актуализировать. Потому что ее иногда писали лишь бы написать", - сказал глава государства.
"Уважаемые друзья, время военное. Туристических поездок быть не может. Поэтому конкретно надо прописать в правительстве, по каким критериям мы оценим эффект от таких мероприятий", - добавил он.
Глава государства поручил до конца августа узаконить систему оценки эффективности зарубежных командировок и довести до всех заинтересованных.