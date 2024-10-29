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Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США

Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах Президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

"Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в 2024 году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - говорится в поздравлении.

Фото: БЕЛТА

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