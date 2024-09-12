Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина с днем рождения

"Православная Церковь играет важную роль в поддержании межконфессионального согласия в нашей стране. Своим архипастырским служением и молитвами Вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение нравственных и культурно-исторических ценностей на белорусской земле, - говорится в поздравлении. - Ваша личная открытость к диалогу с людьми разных поколений, принципов и убеждений помогает каждому человеку ощутить отеческую заботу и поддержку в трудную минуту".