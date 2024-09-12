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Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина с днем рождения

Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Православная Церковь играет важную роль в поддержании межконфессионального согласия в нашей стране. Своим архипастырским служением и молитвами Вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение нравственных и культурно-исторических ценностей на белорусской земле, - говорится в поздравлении. - Ваша личная открытость к диалогу с людьми разных поколений, принципов и убеждений помогает каждому человеку ощутить отеческую заботу и поддержку в трудную минуту".

Глава государства пожелал митрополиту Вениамину доброго здоровья, долголетия и успехов в созидательных трудах: "Пусть Ваши мудрость, жизненный опыт и дальше служат укреплению духовного единства нашего общества".

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