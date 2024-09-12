3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Православная Церковь играет важную роль в поддержании межконфессионального согласия в нашей стране. Своим архипастырским служением и молитвами Вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение нравственных и культурно-исторических ценностей на белорусской земле, - говорится в поздравлении. - Ваша личная открытость к диалогу с людьми разных поколений, принципов и убеждений помогает каждому человеку ощутить отеческую заботу и поддержку в трудную минуту".
Глава государства пожелал митрополиту Вениамину доброго здоровья, долголетия и успехов в созидательных трудах: "Пусть Ваши мудрость, жизненный опыт и дальше служат укреплению духовного единства нашего общества".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов