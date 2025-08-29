Президент Беларуси поздравил природоохранную службу с 65-летием со дня образования

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с 65-летием со дня образования природоохранной службы Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Эта солидная дата является не просто вехой истории, а символом преемственности нескольких поколений, посвятивших себя приумножению бесценного богатства страны - ее природных ресурсов", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что министерство не только сформировало эффективную систему охраны природы, но и добилось международного признания белорусской модели природопользования.

"Нам есть чем гордиться. Леса, занимающие более 40 % территории республики, чистые реки и озера, уникальные болота и неповторимые ландшафты - наше национальное достояние, которое требует ежедневной заботы и профессионального подхода", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, заложившим фундамент для сегодняшних достижений.

Президент убежден, что и в дальнейшем отрасль будет успешно решать масштабные задачи: укреплять экологическую безопасность государства, внедрять зеленые технологии и сохранять природное наследие для будущих поколений.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам министерства доброго здоровья, семейного благополучия и новых свершений во имя сильной и процветающей Беларуси.