Президент Беларуси поздравил природоохранную службу с 65-летием со дня образования
Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с 65-летием со дня образования природоохранной службы Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Эта солидная дата является не просто вехой истории, а символом преемственности нескольких поколений, посвятивших себя приумножению бесценного богатства страны - ее природных ресурсов", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что министерство не только сформировало эффективную систему охраны природы, но и добилось международного признания белорусской модели природопользования.
"Нам есть чем гордиться. Леса, занимающие более 40 % территории республики, чистые реки и озера, уникальные болота и неповторимые ландшафты - наше национальное достояние, которое требует ежедневной заботы и профессионального подхода", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, заложившим фундамент для сегодняшних достижений.
Президент убежден, что и в дальнейшем отрасль будет успешно решать масштабные задачи: укреплять экологическую безопасность государства, внедрять зеленые технологии и сохранять природное наследие для будущих поколений.
Глава государства пожелал работникам и ветеранам министерства доброго здоровья, семейного благополучия и новых свершений во имя сильной и процветающей Беларуси.
"Пусть ваш труд и впредь служит примером гармонии между человеком и природой", - добавил белорусский лидер.