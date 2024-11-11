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Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире WTA-500 в австралийском Брисбене. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
В решающем поединке 5 января за чемпионский титул первая ракетка планеты одолела россиянку Полину Кудерметову, занимающую 107-ю позицию в мировом рейтинге, - 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 47 минут. 21-летняя российская теннисистка оказала серьезное сопротивление фавориту и сумела выиграть первую партию. Потом белоруска взяла бразды правления в свои руки и довела встречу до победы. В полуфинале Соболенко выиграла у еще одной российской теннисистки Мирры Андреевой (16-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:2, а до этого обыграла мексиканку Ренату Сарасуа (75) - 6:4, 6:0, представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (29) - 7:6 (7:2), 6:4, и чешку Марию Боузкову (44) - 6:3, 6:4, которая в 1/8 финала выиграла у белоруски Виктории Азаренко (20) - 6:4, 6:4. Для 26-летней Соболенко нынешний титул стал 18-м на турнирах под эгидой WTA.
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