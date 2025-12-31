Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками. Белорусский лидер пожелал всем доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной деятельности, яркого и насыщенного событиями года, новых перспектив взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству России, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран Содружества, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций.