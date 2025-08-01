Президент Беларуси приехал с рабочим визитом в Россию

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Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом в Россию, пишет БЕЛТА.

Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. У трапа его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщалось БЕЛТА, состоится встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате "один на один".