3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Президент Беларуси приехал с рабочим визитом в Россию
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом в Россию, пишет БЕЛТА.
Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. У трапа его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Как сообщалось БЕЛТА, состоится встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате "один на один".
Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.