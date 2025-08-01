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Президент Беларуси приехал с рабочим визитом в Россию

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом в Россию, пишет БЕЛТА.

Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. У трапа его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщалось БЕЛТА, состоится встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате "один на один".

Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.

РоссияАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси