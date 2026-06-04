3.83 BYN
2.81 BYN
3.26 BYN
Литовцы страдают от регулярных скачков цен на электроэнергию
Автор:Редакция news.by
Литовцы продолжают страдать от регулярных скачков цен на электроэнергию. В мае средняя оптовая стоимость в стране взлетела до 82 евро за мегаватт в час. Этот показатель стал абсолютным максимумом для местной экономики за последние 2 года.
Причин несколько: выход из системы БРЭЛЛ, ближневосточный конфликт и неэффективность "зеленого курса", а именно резкое снижение выработки энергии ветряными станциями. Из-за безветренной погоды литовские ветропарки сократили производство электричества сразу почти на 20 %.