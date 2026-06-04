Шаг во взрослую жизнь: какие специальности предлагают колледжи Беларуси для выпускников 9-х классов

Выпускные экзамены в 9-м классе - это не просто проверка знаний, а момент первого взрослого выбора: остаться в школе еще на два года или пойти учиться профессии.

В Беларуси в 2026 году перед ребятами открыли двери 289 колледжей. На уровень профтехобразования планируют принять 29 тыс. человек, для получения среднего специального - около 40 тыс. Абитуриентам предлагают и совершенно новые для Беларуси специальности. Например, на уровне среднего специального образования появились "дизайн анимации" и "управление продажами", а в системе профессионально-технического образования - "оператор коптильной установки", "косметик" и ряд других направлений.

Александра Петрова, замначальника главного управления - начальник управления Министерства образования Беларуси: "В совокупности больше 50 тыс. девятиклассников на уровень ПТУ и ССУ мы ждем в этом году. Для них это такая интересная траектория, которая позволяет получить не только общее среднее образование, но и востребованную на рынке труда профессию. Более 75 % контрольных цифр приема на уровень профессионально-технического образования - это реальный сектор экономики. Это инженерные отрасли, строительство, сельское хозяйство. На уровне среднего специального образования также инженерные отрасли являются ведущим профилем, кроме того, востребованы педагогические и медицинские специальности".