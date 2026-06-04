"Многополярный мир сформировался" - аналитик Сергей Дик о результатах визита Путина в Китай

Визит Владимира Путина в Китай, состоявшийся через неделю после поездки Дональда Трампа в Пекин, привлек внимание мировых СМИ. Несмотря на то что такие поездки планируются заранее, символизм двух событий, произошедших с минимальным разрывом, очевиден. Как отметил аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью", эти визиты зафиксировали важнейший геополитический сдвиг.

Разный пафос и разное содержание

Как подчеркивает аналитик, визит Трампа планировался раньше, но отодвигался из-за событий в Иране. Американский лидер хотел приехать победителем, и очередная победа, как он полагал, была одержана, однако реальность оказалась сложнее.

Факт Визит Трампа проходил на фоне значительных экономических потерь США в торговле с Китаем: по результатам 2025 года товарооборот упал более чем на 18 %, а за первые четыре месяца 2026 года снижение составило уже 10 %.

"Визит Владимира Путина контрастирует с визитом Трампа, с его пафосом, - отметил Сергей Дик. - Трамп называл свой визит потрясающе прекрасным и более значимым, чем визит Путина. Это соперничество. А визит Путина - это очередная встреча двух друзей".

Владимир Путин и Си Цзиньпин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed77e501-6a73-4261-816f-3a8efe2449f2/conversions/c6e3572b-09a4-4ef9-99ed-dc5a241ba3e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed77e501-6a73-4261-816f-3a8efe2449f2/conversions/c6e3572b-09a4-4ef9-99ed-dc5a241ba3e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed77e501-6a73-4261-816f-3a8efe2449f2/conversions/c6e3572b-09a4-4ef9-99ed-dc5a241ba3e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed77e501-6a73-4261-816f-3a8efe2449f2/conversions/c6e3572b-09a4-4ef9-99ed-dc5a241ba3e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

42 договора: от энергетики до термоядерного синтеза

В отличие от американского пафоса, российско-китайские переговоры были посвящены конкретным вопросам. В ходе визита было заключено 42 договора по различным направлениям: от сельского хозяйства и энергетики до космоса, термоядерного синтеза, сотрудничества в области ядерной энергетики и энергобезопасности, включая поставки нефти с Китаем.

Как подчеркивается, это было запланированное заранее взаимодействие двух великих держав. И ключевым итогом стала декларация, подписанная Си Цзиньпином и Путиным, которая зафиксировала формирование многополярного мира.

"Многополярный мир существует, он состоялся, - резюмировал аналитик. - И с этих дней мы уже не будем говорить, что он формируется. Он сформировался".

подписание договора между РФ и КНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ca8820-e05e-4463-9792-eeab6a3dced1/conversions/ff90a3be-3b4d-4e94-84c3-3c5ed0c7493c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ca8820-e05e-4463-9792-eeab6a3dced1/conversions/ff90a3be-3b4d-4e94-84c3-3c5ed0c7493c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ca8820-e05e-4463-9792-eeab6a3dced1/conversions/ff90a3be-3b4d-4e94-84c3-3c5ed0c7493c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/95ca8820-e05e-4463-9792-eeab6a3dced1/conversions/ff90a3be-3b4d-4e94-84c3-3c5ed0c7493c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ответный шаг: визит советников Трампа в Москву

Практически сразу после возвращения Путина из Пекина в Кремле заявили о готовящемся визите в Москву Джареда Кушнера и Стива Уиткова - ближайших соратников и доверенных лиц Дональда Трампа.

По мнению аналитика, это событие напрямую связано с успешным визитом Путина в Китай. В повестке российско-китайской встречи, несомненно, обсуждалась ситуация на Украине. Всего за неделю до этого Путин заявил, что военные действия близки к завершению и впереди мирные переговоры и заключение долговременного соглашения.

"Эта повестка актуальна и для Трампа, - отметил Сергей Дик. - Она обсуждалась на встрече Си Цзиньпина с Трампом. И результатом этих визитов, прежде всего визита Путина в Китай, и явился предстоящий приезд переговорной группы Трампа".

аналитик Сергей Дик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45187212-16ed-45e0-9761-c1a304e21b1b/conversions/221ee743-8fa8-411f-a41b-2bac887fa1de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45187212-16ed-45e0-9761-c1a304e21b1b/conversions/221ee743-8fa8-411f-a41b-2bac887fa1de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45187212-16ed-45e0-9761-c1a304e21b1b/conversions/221ee743-8fa8-411f-a41b-2bac887fa1de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45187212-16ed-45e0-9761-c1a304e21b1b/conversions/221ee743-8fa8-411f-a41b-2bac887fa1de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Реакция Европы: зависть и осознание вторичности

Европейские СМИ, комментируя подписанную декларацию, заявили, что Москва и Пекин становятся двумя опорами нового мироустройства. Как отмечает аналитик, в этих заявлениях чувствуется зависть - зависть к ускользающей возможности Европейского Союза стать одним из столпов многополярного мира.

"Европейцы увидели, что их повестка уходит в прошлое, - сказал аналитик. - А Китай, Россия и Соединенные Штаты выходят на первое место".