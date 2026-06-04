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"Многополярный мир сформировался" - аналитик Сергей Дик о результатах визита Путина в Китай
Визит Владимира Путина в Китай, состоявшийся через неделю после поездки Дональда Трампа в Пекин, привлек внимание мировых СМИ. Несмотря на то что такие поездки планируются заранее, символизм двух событий, произошедших с минимальным разрывом, очевиден. Как отметил аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью", эти визиты зафиксировали важнейший геополитический сдвиг.
Разный пафос и разное содержание
Как подчеркивает аналитик, визит Трампа планировался раньше, но отодвигался из-за событий в Иране. Американский лидер хотел приехать победителем, и очередная победа, как он полагал, была одержана, однако реальность оказалась сложнее.
Факт
Визит Трампа проходил на фоне значительных экономических потерь США в торговле с Китаем: по результатам 2025 года товарооборот упал более чем на 18 %, а за первые четыре месяца 2026 года снижение составило уже 10 %.
"Визит Владимира Путина контрастирует с визитом Трампа, с его пафосом, - отметил Сергей Дик. - Трамп называл свой визит потрясающе прекрасным и более значимым, чем визит Путина. Это соперничество. А визит Путина - это очередная встреча двух друзей".
42 договора: от энергетики до термоядерного синтеза
В отличие от американского пафоса, российско-китайские переговоры были посвящены конкретным вопросам. В ходе визита было заключено 42 договора по различным направлениям: от сельского хозяйства и энергетики до космоса, термоядерного синтеза, сотрудничества в области ядерной энергетики и энергобезопасности, включая поставки нефти с Китаем.
Как подчеркивается, это было запланированное заранее взаимодействие двух великих держав. И ключевым итогом стала декларация, подписанная Си Цзиньпином и Путиным, которая зафиксировала формирование многополярного мира.
"Многополярный мир существует, он состоялся, - резюмировал аналитик. - И с этих дней мы уже не будем говорить, что он формируется. Он сформировался".
Ответный шаг: визит советников Трампа в Москву
Практически сразу после возвращения Путина из Пекина в Кремле заявили о готовящемся визите в Москву Джареда Кушнера и Стива Уиткова - ближайших соратников и доверенных лиц Дональда Трампа.
По мнению аналитика, это событие напрямую связано с успешным визитом Путина в Китай. В повестке российско-китайской встречи, несомненно, обсуждалась ситуация на Украине. Всего за неделю до этого Путин заявил, что военные действия близки к завершению и впереди мирные переговоры и заключение долговременного соглашения.
"Эта повестка актуальна и для Трампа, - отметил Сергей Дик. - Она обсуждалась на встрече Си Цзиньпина с Трампом. И результатом этих визитов, прежде всего визита Путина в Китай, и явился предстоящий приезд переговорной группы Трампа".
Реакция Европы: зависть и осознание вторичности
Европейские СМИ, комментируя подписанную декларацию, заявили, что Москва и Пекин становятся двумя опорами нового мироустройства. Как отмечает аналитик, в этих заявлениях чувствуется зависть - зависть к ускользающей возможности Европейского Союза стать одним из столпов многополярного мира.
"Европейцы увидели, что их повестка уходит в прошлое, - сказал аналитик. - А Китай, Россия и Соединенные Штаты выходят на первое место".
В этой связи приводятся неоднократные заявления Дональда Трампа о том, что НАТО уже изжило себя и США планируют выйти из альянса. Это подчеркивает вторичность нынешней ситуации с НАТО и Европейским Союзом в глобальной мировой повестке по сравнению с такими государствами, как Россия, Китай и США.