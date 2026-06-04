Лжесвященник из Литвы: иностранец проводил обряды и собирал пожертвования

По информации правоохранителей, мужчина купил дом в одной из деревень района и через мессенджеры приглашал людей на старообрядческие богослужения. Встречи проводились по месту его жительства, где также собирались пожертвования от прихожан. При этом, как установлено, религиозного образования и разрешения местных органов власти на проведение массовых мероприятий мужчина не имел.