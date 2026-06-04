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Лжесвященник из Литвы: иностранец проводил обряды и собирал пожертвования
Лжесвященника-иностранца задержали в Поставском районе. 52-летний гражданин Литвы проводил религиозные собрания без необходимых разрешений.
По информации правоохранителей, мужчина купил дом в одной из деревень района и через мессенджеры приглашал людей на старообрядческие богослужения. Встречи проводились по месту его жительства, где также собирались пожертвования от прихожан. При этом, как установлено, религиозного образования и разрешения местных органов власти на проведение массовых мероприятий мужчина не имел.
Сергей Лосич, замначальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома:
"За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий ему грозит высылка из страны. Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время, любые нарушения законодательства с их стороны не останутся без внимания правоохранителей".
В отношении иностранца проводится разбирательство.
Фото Sputnik