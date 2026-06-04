Европа открыла для себя удивительный факт: гостеприимство - штука прекрасная, но у него есть свой срок годности.

В Люксембурге министры внутренних дел стран ЕС собираются 4 июня на рабочий обед. Главное блюдо меню - украинские мужчины призывного возраста. Официально директива о временной защите действует до марта 2027 года, но в воздухе повис очень деликатный вопрос: нельзя ли эту защиту аккуратно сузить? Например, оставить ее для женщин и детей, а джентльменам намекнуть, что родину защищать лучше из окопа с оружием, а не с пражских набережных с чужим для местных флагом над головой.

В I квартале 2026 года в ЕС уже приняли решений о временной защите на 17 % меньше, чем в предыдущем. С февраля по март число украинцев, имеющих этот статус, сократилось на 68 тыс. человек. Наибольшее снижение было зафиксировано в Италии (почти на 50 %), а далее - в Чехии и Финляндии.

Как отмечают местные эксперты, не входящие в круг борцов за права людей, от этого одни плюсы: снижается финансовая нагрузка на государство, упрощается работа для правоохранительной системы, к тому же сама Украина нуждается в людях.

Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета:

"Ряд европейских лидеров фактически говорят: "Нужно воевать до последнего украинца". Лично мне такая позиция кажется морально отвратительной. По сути, именно это сейчас и происходит. Украина проиграет эту войну. На мой взгляд, ради собственного блага ей следовало бы прекратить боевые действия гораздо раньше. Ситуацию с демографией в Украине уже описывают как демографическую спираль смерти. При этом украинцев продолжают подталкивать к тому, чтобы бросать все новых людей в эту мясорубку, хотя, как утверждается, исход войны уже предрешен".

Инициативу горячо поддерживают те, кто ближе всех к географическому эпицентру событий. Демонстративнее прочих полыхают в Польше. Об этом позаботилась Украина. Киев назвал один из центров спецопераций ВСУ в честь "героев УПА". В Варшаве этот исторический перформанс оценили мгновенно.

Стабильно ежегодно, примерно в это самое время, политики, журналисты, общественники с обеих сторон начинают активно обвинять друг друга в смертных грехах и грозиться пересмотреть итоги Второй мировой войны. Стараются задеть соперника, но так, чтобы это не привело к открытому геополитическому конфликту. В 2025 году Варшава утвердила 11 июля Днем памяти жертв Волынской резни. В 2026 году Киев торжественно перезахоронил останки лидера ОУН Андрея Мельника. Замглавы МИД Украины сообщила о планах перезахоронить останки еще около 100 членов ОУН и УПА в специально созданном "Пантеоне выдающихся украинцев".