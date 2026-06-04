В детских оздоровительных лагерях Минской области стартовала первая смена

В оздоровительных лагерях Минской области стартовала первая смена. Главный тренд в нынешнем сезоне заключается в сочетании традиционного отдыха со спортом, обучением и патриотическим воспитанием. Так, в лагере "Зубренок" Минского автомобильного завода сейчас отдыхает почти полтысячи школьников.

"Здесь все отлично, есть бассейн, проводится много мероприятий, всегда что-то интересное добавляют. В этом году в лагере появилось обновленное футбольное поле. С каждым годом лагерь становится все лучше. В этом году я в "Зубренке" уже в шестой раз, и всегда здесь мне нравилось больше, чем в любом другом санатории, в котором я был. Здесь всегда вкусно кормят, хорошие вожатые", - поделился впечатлениями отдыхающий Алексей Мозоль.

На территории лагеря есть спортивные объекты: бассейн, футбольное поле, а также баскетбольная и тренажерные площадки.

Станислав Дудовцов, инструктор по физической культуре оздоровительного лагеря "Зубренок" Минского автозавода: "Каждый день в лагере проводятся различные спортивные мероприятия. Для старшей и младшей дружин проводятся соревнования по футболу. Для младшей - по пионерболу, для старшей - по волейболу. Также проходят турниры по шахматам, шашкам, по теннису настольному, различные эстафеты, беговые спортландии".

Ольга Битус, старший воспитатель лагеря "Зубренок", рассказала, что у ребят очень активный график. Они занимаются и спортом, и творчеством. В лагере работает много кружков (бисероплетение, секция по шахматам), в которых дети могут раскрыть свой потенциал, есть много интересных локаций (например, веревочный городок), на которых можно проводить физкультурные и спортивные мероприятия.