Кондратенко: Молочные продукты укрепят позиции белорусских товаропроизводителей на мировом рынке

Продолжает работу крупнейший сельскохозяйственный форум страны. 4 июня - третий день работы "БЕЛАГРО-2026". На полях выставки проходят дегустации и показ новейшей техники, продолжаются бизнес-встречи.

С каждым днем форум все больше раскрывает свой потенциал, прирастает новыми контактами. Площадка, на которой расположилась агропрезентация года, масштабная. Здесь каждый найдет себе занятие по душе и даже по вкусу, ведь проходят дегустации. Так, посетители оценили изыски, приготовленные из молока овец редкой породы лакон.

Темы-хедлайнеры выставки - это аграрное образование, экспорт продукции. Ученые, аграрии, экономисты, топ-менеджеры обсуждают потенциал молочной отрасли.

Светлана Кондратенко, замдиректора Института системных исследований в АПК НАН Беларуси:

"Товаропроизводители в Республике Беларусь сейчас усиленно работают над увеличением добавленной стоимости продукции, которая поставляется на экспорт. Пищевая промышленность модернизируется для того, чтобы увеличить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью. Многие молочные продукты востребованы сегодня на мировом рынке, они имеют высокую маржинальность и позволят белорусским товаропроизводителям надолго и прочно закрепиться на мировом рынке продовольствия".