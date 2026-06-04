Стубб предложил расширить ЕС и включить в него Канаду

Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить ЕС с 27 до 40 стран и включить в него Канаду. Он отметил, что для достижения этой цели следует разработать гибкие механизмы членства, которые могли бы охватить как европейские, так и неевропейские государства.