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Стубб предложил расширить ЕС и включить в него Канаду
Автор:Редакция news.by
Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить ЕС с 27 до 40 стран и включить в него Канаду. Он отметил, что для достижения этой цели следует разработать гибкие механизмы членства, которые могли бы охватить как европейские, так и неевропейские государства.
Рассуждая конкретно о потенциальных новых участниках ЕС, президент Финляндии выделил Великобританию, которая, ранее добровольно уже покинула сообщество, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан. При этом, по мнению Стубба, "окно возможностей" для расширения ЕС ограничено, поскольку после завершения конфликта в Украине и возможной смены администрации США внимание переключится на другие вопросы.