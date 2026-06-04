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Беларусь и Тверская область готовы открывать торговые дома для укрепления партнерства
На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге говорят о сотрудничестве для устойчивого развития экономик.
На форуме в Санкт-Петербурге, говорят, что Тверь - это центр России. Беларусь готова с этим центром сотрудничать, активно предлагать свои товары и создавать новые совместные проекты. Об этом 4 июня говорили на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Юрия Селиверстова и губернатора Тверской области. Уже озвучено, что посол в ближайшее время планирует побывать с визитом в этом российском регионе, чтобы уже детально проговорить каждый проект сотрудничества.
Тверская область заинтересована в обновлении своего льноводства, в возобновлении этого производства. У белорусов есть хороший опыт, и они готовы делиться технологиями. В мелиорации земель наработки есть у каждого. Обмен опытом выведет их на новый уровень. Беларусь предлагает также и свою технику, готова поставлять свои автобусы, троллейбусы. Российский регион готов обновлять пассажирский транспорт.
Губернатор Тверской области не прочь открыть торговый дом своего региона в Беларуси, а также готов предоставить площади для открытия дома Беларуси в Тверской области.
Виталий Королев, губернатор Тверской области России:
"За 2025 год товарооборот с Республикой Беларусь составил 285 млн долларов. У нас совершенно взаимный обмен. Мы приобретаем у вас, и, конечно, в Беларуси приобретают наши тверские товары. Поэтому надеюсь, что моя инициатива по созданию торгового представительства дома Тверской области в Республике Беларусь позволит и дальше расширять эти экономические связи".
На площадке форума также проходит круглый стол "Союзное государство: время быть первыми". Говорят, что сделано за последнее время и что важно сделать в ближайшие годы.
Фото sb.by