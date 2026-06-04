Беларусь и Тверская область готовы открывать торговые дома для укрепления партнерства

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге говорят о сотрудничестве для устойчивого развития экономик.

На форуме в Санкт-Петербурге, говорят, что Тверь - это центр России. Беларусь готова с этим центром сотрудничать, активно предлагать свои товары и создавать новые совместные проекты. Об этом 4 июня говорили на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Юрия Селиверстова и губернатора Тверской области. Уже озвучено, что посол в ближайшее время планирует побывать с визитом в этом российском регионе, чтобы уже детально проговорить каждый проект сотрудничества.

Тверская область заинтересована в обновлении своего льноводства, в возобновлении этого производства. У белорусов есть хороший опыт, и они готовы делиться технологиями. В мелиорации земель наработки есть у каждого. Обмен опытом выведет их на новый уровень. Беларусь предлагает также и свою технику, готова поставлять свои автобусы, троллейбусы. Российский регион готов обновлять пассажирский транспорт.

Губернатор Тверской области не прочь открыть торговый дом своего региона в Беларуси, а также готов предоставить площади для открытия дома Беларуси в Тверской области.

Виталий Королев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8340d95b-8f70-4f3a-bba2-c433544d1ee4/conversions/59fbbd57-82e0-4c84-ade1-547c9e96d66b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8340d95b-8f70-4f3a-bba2-c433544d1ee4/conversions/59fbbd57-82e0-4c84-ade1-547c9e96d66b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8340d95b-8f70-4f3a-bba2-c433544d1ee4/conversions/59fbbd57-82e0-4c84-ade1-547c9e96d66b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8340d95b-8f70-4f3a-bba2-c433544d1ee4/conversions/59fbbd57-82e0-4c84-ade1-547c9e96d66b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Королев, губернатор Тверской области России:

"За 2025 год товарооборот с Республикой Беларусь составил 285 млн долларов. У нас совершенно взаимный обмен. Мы приобретаем у вас, и, конечно, в Беларуси приобретают наши тверские товары. Поэтому надеюсь, что моя инициатива по созданию торгового представительства дома Тверской области в Республике Беларусь позволит и дальше расширять эти экономические связи".

На площадке форума также проходит круглый стол "Союзное государство: время быть первыми". Говорят, что сделано за последнее время и что важно сделать в ближайшие годы.