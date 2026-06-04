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От промышленной кооперации до новых товаров: какие темы обсуждают на ПМЭФ
4 июня - второй день работы международного экономического форума в Санкт-Петербурге. У белорусской делегации запланированы двусторонние встречи.
Работа идет на разных площадках, в разных павильонах и одновременно заседают несколько тематических секций. У каждой делегации свои двухсторонние встречи, но общая тематика - международная кооперация, ведь это мотор для появления новых глобальных проектов, завоевания рынков и укрепления своей технологической безопасности. Сегодня самостоятельно создать высокотехнологичный товар сложно, нужно находить партнеров, чтобы обмениваться идеями и технологиями и создавать востребованную на своем, а также на внешних рынках продукцию.
Также объектом обсуждения являются длинные деньги, насколько они важны для развития экономики. Банки должны предоставлять хорошие, комфортные процентные ставки, а эти деньги будут работать уже на кредитные портфели для развития предприятий, для обновления их линий.
Среди других тем - предпринимательство, быстрый сектор развития экономики, который готов осваивать новые сферы и активно развивается во всех странах мира. У каждого есть свои меры поддержки и сферы, где можно объединить усилия.
На форму также обсуждают инженерные кадры, как сегодня идет их подготовка. На одной из секций говорят о том, как искусственный интеллект меняет ландшафт энергетики. Растет энергопотребление и в России, и в Беларуси. Важно внедрять новые технологии, чтобы они помогали распределять энергию и она активно поступала к предприятиям и населению.