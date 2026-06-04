Двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2026 стартуют в Балтийском море

4 июня НАТО начинает ежегодные двухнедельные военно-морские учения под названием BALTOPS 2026. Они пройдут в Балтийском море у российских границ. В мероприятии участвуют 20 кораблей и около 6 тыс. военнослужащих из 16 стран (это почти вдвое меньше по сравнению с маневрами в 2025 году).