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Двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2026 стартуют в Балтийском море
Автор:Редакция news.by
4 июня НАТО начинает ежегодные двухнедельные военно-морские учения под названием BALTOPS 2026. Они пройдут в Балтийском море у российских границ. В мероприятии участвуют 20 кораблей и около 6 тыс. военнослужащих из 16 стран (это почти вдвое меньше по сравнению с маневрами в 2025 году).
Часть западных военно-морских сил сейчас задействована в других регионах мира, в частности в Ормузском проливе на Ближнем Востоке.
Официально в ходе BALTOPS 2026 отработают противолодочную оборону, противоминные действия, сопровождение конвоев, десантные операции, применение беспилотных платформ. Однако мелким почерком внизу приписка - польско-французские ядерные учения. В них будут участвовать еще истребители, способные нести атомные боеголовки.