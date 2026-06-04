"Мешков Брест" против "СКА-Минск": как завершился чемпионат Беларуси по гандболу

"Мешков Брест" - 17-кратный чемпион Беларуси по гандболу. В финальной серии брестчане обыграли своего главного конкурента - минский СКА. Судьба главного белорусского гандбольного трофея решалась в столице.

В четвертом матче финальной серии "мешковцы" сразу взялись за дело. Как следствие, "армейцы" получили минус 6 очков. У минчан было аномально высокое количество ошибок - заступы, потери. На перерыв в роли лидера ушел "Мешков" - 18:10.

Во втором тайме у Бреста получалось все. Минск не нашел в себе силы на "камбэк". Со счетом 32:23 "Мешков" вернул себе чемпионский титул.

"Мы больше хотели выиграть. У нас есть еще SEHA-лига, надо готовиться к ней. Но в этом матче мы играли, как в последнюю игру сезона. Я поздравляю всех болельщиков, коллектив, команду, наших близких, которые все время за нас болели, и всех, кто причастен к этой победе. Мы сделали красоту", - отметил правый угловой ГК "Мешков Брест" Максим Баранов.

Для "Мешкова" этот чемпионский кубок стал 17-м в истории. Но и "армейцы" могут быть довольны собой: по итогам этого сезона в их копилке Суперкубок и Кубок.

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

"Гандбол - это мужской вид спорта. Брестская команда основательная, действительно мужская. Меня порадовало, что игроки нашей сборной очень хорошо себя показали в этой серии плей-офф. Радует и молодая команда Минска. За ребятами хорошее будущее".