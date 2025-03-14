Президент Беларуси призвал слишком не забегать вперед в развитии ИИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал слишком не забегать вперед в развитии искусственного интеллекта. Об этом он заявил в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.

Что касается в целом IT-технологий и темы искусственного интеллекта, что сейчас особенно на слуху, Александр Лукашенко высказал позицию, что этим, конечно, надо заниматься, но забегать слишком далеко вперед нельзя. "Так, чтобы общество вообще не понимало и не воспринимало этих шагов", - пояснил он.

Александр Лукашенко рассказал, что даже зарубежные специалисты высокого уровня, с которыми он общался и которые занимаются темой искусственного интеллекта, не знают, к чему может привести в итоге развитие этой технологии. "На эти вопросы они не имеют ответа. Я говорю: может, мы не понадобимся в свое время? "Мы не знаем". Так, говорю, зачем же мы делаем это, вы нас к этому ведете. Был ответ: это выгода, поэтому это делаем", - поделился деталями своих закрытых встреч глава государства.