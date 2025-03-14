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Президент Беларуси призвал слишком не забегать вперед в развитии ИИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал слишком не забегать вперед в развитии искусственного интеллекта. Об этом он заявил в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.
Что касается в целом IT-технологий и темы искусственного интеллекта, что сейчас особенно на слуху, Александр Лукашенко высказал позицию, что этим, конечно, надо заниматься, но забегать слишком далеко вперед нельзя. "Так, чтобы общество вообще не понимало и не воспринимало этих шагов", - пояснил он.
Александр Лукашенко рассказал, что даже зарубежные специалисты высокого уровня, с которыми он общался и которые занимаются темой искусственного интеллекта, не знают, к чему может привести в итоге развитие этой технологии. "На эти вопросы они не имеют ответа. Я говорю: может, мы не понадобимся в свое время? "Мы не знаем". Так, говорю, зачем же мы делаем это, вы нас к этому ведете. Был ответ: это выгода, поэтому это делаем", - поделился деталями своих закрытых встреч глава государства.
"Да, надо на полшага, на шаг идти впереди. Наша общая история этому учит, - отметил Президент. - Не подумайте, что я ретроград. Не надо делать то, что сегодня, завтра, а, может, и послезавтра не то, что не нужно будет людям, а непонятно будет для людей. Поэтому искусственным интеллектом надо заниматься, с моей точки зрения. И делать то, что нам сегодня и завтра надо будет. И не пугать людей этим искусственным интеллектом. Потому что больше 90 % общества слышали об этом, но не понимают, что это такое".