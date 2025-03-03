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Президент Беларуси произвел часть кадровых назначений в новый состав правительства
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта произвел часть кадровых назначений в новый состав правительства, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
- Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра;
- Владимира Караника - заместителем премьер-министра;
- Константина Бурака - руководителем Аппарата Совета Министров;
- Артура Карповича - министром антимонопольного регулирования и торговли;
- Ивана Кубракова - министром внутренних дел;
- Александра Ходжаева - министром здравоохранения;
- Максима Рыженкова - министром иностранных дел;
- Марата Маркова - министром информации;
- Руслана Чернецкого - министром культуры;
- Виктора Хренина - министром обороны;
- Андрея Иванца - министром образования;
- Дмитрия Кийко - министром по налогам и сборам;
- Вадима Синявского - министром по чрезвычайным ситуациям;
- Кирилла Залесского - министром связи и информатизации;
- Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма;
- Наталию Павлюченко - министром труда и социальной защиты;
- Юрия Селиверстова - министром финансов;
- Юрия Чеботаря - министром экономики;
- Евгения Коваленко - министром юстиции;
- Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу;
- Константина Молостова - председателем Государственного пограничного комитета;
- Владимира Орловского - председателем Государственного таможенного комитета.