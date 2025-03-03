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Президент Беларуси произвел часть кадровых назначений в новый состав правительства

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта произвел часть кадровых назначений в новый состав правительства, сообщает БЕЛТА.

Глава государства назначил:

  • Николая Снопкова - первым заместителем премьер-министра;
  • Владимира Караника - заместителем премьер-министра;
  • Константина Бурака - руководителем Аппарата Совета Министров;
  • Артура Карповича - министром антимонопольного регулирования и торговли;
  • Ивана Кубракова - министром внутренних дел;
  • Александра Ходжаева - министром здравоохранения;
  • Максима Рыженкова - министром иностранных дел;
  • Марата Маркова - министром информации;
  • Руслана Чернецкого - министром культуры;
  • Виктора Хренина - министром обороны;
  • Андрея Иванца - министром образования;
  • Дмитрия Кийко - министром по налогам и сборам;
  • Вадима Синявского - министром по чрезвычайным ситуациям;
  • Кирилла Залесского - министром связи и информатизации;
  • Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма;
  • Наталию Павлюченко - министром труда и социальной защиты;
  • Юрия Селиверстова - министром финансов;
  • Юрия Чеботаря - министром экономики;
  • Евгения Коваленко - министром юстиции;
  • Дмитрия Матусевича - председателем Государственного комитета по имуществу;
  • Константина Молостова - председателем Государственного пограничного комитета;
  • Владимира Орловского - председателем Государственного таможенного комитета.
Александр Лукашенко