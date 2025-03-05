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Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Мьянмы в Минске 7 марта
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Президент Беларуси проведет переговоры с лидером Мьянмы в Минске 7 мартаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11108fbf-9988-47fb-868c-108130a8dc03/conversions/e8592e75-bf75-4b86-8d9e-774a2017bb9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11108fbf-9988-47fb-868c-108130a8dc03/conversions/e8592e75-bf75-4b86-8d9e-774a2017bb9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11108fbf-9988-47fb-868c-108130a8dc03/conversions/e8592e75-bf75-4b86-8d9e-774a2017bb9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11108fbf-9988-47fb-868c-108130a8dc03/conversions/e8592e75-bf75-4b86-8d9e-774a2017bb9a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 марта в Минске проведет переговоры с Премьер-министром, Председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Переговоры пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, определят планы на будущее. В том числе речь пойдет о совместной работе в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и научной сфере.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.